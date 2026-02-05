Зеленський розповів, про що говорив на зустрічі з Туском

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з польським прем’єром Дональдом Туском говорив про ситуацію в українській енергетиці на тлі масштабних атак РФ, а також про "спільні програми захисту".

Про це український президент написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що його розмова з Туском була "змістовною".

"Поінформував про ситуацію в нашій країні – в енергетиці, у відновленні. Обговорили співпрацю в цій галузі, і є речі, які можуть посилити обидві наші країни. Зокрема, це стосується розбудови нашої енергетичної мережі в Україні та в Польщі", – розповів президент.

Крім того, за його словами, на зустрічі йшлося про спільні програми захисту.

"Розраховуємо на подальшу участь Польщі в програмі PURL, яка дозволяє Україні купувати американську зброю. Розраховуємо й на те, що Україна буде повноцінною учасницею також програми SAFE. Готуємося разом виробляти дрони та іншу зброю", – додав Зеленський.

Ще однією темою зустрічі стала дипломатична робота щодо мирного врегулювання розв’язаної РФ війни.

"Поінформував про роботу переговорної команди України. Окремо – про важливість продовження тиску на Росію. Ми маємо закінчити цю війну реально – надійними гарантіями безпеки для України та всього нашого регіону. І найголовніше – у Росії не має бути жодної винагороди за агресію", – зауважив президент.

Дональд Туск прибув з візитом до Києва 5 лютого. В ході спільної із Зеленським пресконференції він, зокрема відкинув нові вимоги Росії щодо Донбасу.