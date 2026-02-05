Зеленский рассказал, о чем говорил на встрече с Туском

Президент Владимир Зеленский на встрече с польским премьером Дональдом Туском говорил о ситуации в украинской энергетике на фоне масштабных атак РФ, а также о "совместных программах защиты".

Об этом украинский президент написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что его разговор с Туском был "содержательным".

"Проинформировал о ситуации в нашей стране – в энергетике, в восстановлении. Обсудили сотрудничество в этой области, и есть вещи, которые могут усилить обе наши страны. В частности, это касается развития нашей энергетической сети в Украине и в Польше", – рассказал президент.

Кроме того, по его словам, на встрече речь шла о совместных программах защиты.

"Рассчитываем на дальнейшее участие Польши в программе PURL, которая позволяет Украине покупать американское оружие. Рассчитываем и на то, что Украина будет полноценным участником также программы SAFE. Готовимся вместе производить дроны и другое оружие", – добавил Зеленский.

Еще одной темой встречи стала дипломатическая работа по мирному урегулированию развязанной РФ войны.

"Проинформировал о работе переговорной команды Украины. Отдельно – о важности продолжения давления на Россию. Мы должны закончить эту войну реально – надежными гарантиями безопасности для Украины и всего нашего региона. И самое главное – в России не должно быть никакого вознаграждения за агрессию", – отметил президент.

Дональд Туск прибыл с визитом в Киев 5 февраля. В ходе совместной с Зеленским пресс-конференции он, в частности, отверг новые требования России по Донбассу.