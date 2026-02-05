Стармер извинился за назначение Мендельсона послом, несмотря на связи с Эпштейном

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер извинился за назначение Питера Мендельсона на должность посла в США, несмотря на то, что были известны его связи с педофилом-финансистом Джеффри Эпштейном.

Его слова цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".

Стармер заявил, что Мендельсон "изобразил Эпштейна как человека, которого он едва знал".

"Мне жаль. Жаль за то, что с вами сделали. Жаль, что так много людей, которые имели власть, подвели вас. Простите, что поверил в ложь Мендельсона и назначил его. И простите, что даже сейчас вы вынуждены снова наблюдать, как эта история разворачивается на публике", – отметил премьер Великобритании.

Извинения Стармера последовали за признанием, что материалы, использованные для проверки Мендельсона на должность посла в США, содержали детали его отношений с Эпштейном.

Ряд электронных писем, недавно обнародованных Министерством юстиции США, показал, насколько тесными оставались эти связи в течение многих лет после того, как финансист был осужден по обвинению в торговле детьми для сексуальных целей в 2008 году.

Напомним, на этой неделе Мендельсон объявил об отставке из Палаты лордов Великобритании после того, как из опубликованных Минюстом США миллионов страниц дела Эпштейна всплыли новые факты их переписки.

В частности, выяснилось, что Мендельсон переслал Эпштейну детали деликатных экономических дискуссий правительства Великобритании.