Финляндия сообщила о новом пакете военной помощи для Украины

Президент Финляндии Александр Стубб по предложению правительства одобрил решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, который стал 32-м по счету.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Финляндии, пишет "Европейская правда".

На этот раз пакет будет включать оборудование отечественного производства, которое было закуплено в рамках программы Министерства обороны по поддержке Украины.

Стоимость нового пакета для Украины составит около 43 млн евро.

Общая стоимость оборонных материалов, предоставленных Финляндией Украине, уже достигла 3,2 млрд евро.

"Финляндия будет продолжать поддерживать Украину, предоставляя оборонные материалы в соответствии с планом. Помимо наших собственных пакетов помощи, мы также участвуем в нескольких коалициях с целью развития и укрепления собственных возможностей Украины. Мы хотим внести свой вклад в обеспечение права и способности Украины защищать свою страну и народ", – заявил министр обороны Антти Хякканен.

Из оперативных соображений и для обеспечения доставки груза в место назначения более подробная информация о содержании помощи, способе доставки или графике не будет предоставляться.

Напомним, о предыдущем пакете помощи стоимостью около 98 млн евро Финляндия объявляла в январе.

А в октябре прошлого года правительство Финляндии приняло решение выделить Украине помощь в размере 100 млн евро путем закупки оружия в США через механизм PURL.