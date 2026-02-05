Еще одна страна запретит соцсети для детей
Словения готовит законопроект, который запретит доступ к социальным сетям для детей в возрасте до 15 лет.
Об этом сообщил в четверг, 5 февраля, на пресс-конференции вице-премьер Словении Матей Аркон, пишет Reuters, передает "Европейская правда".
Аркон отметил, что Министерство образования инициировало этот шаг, опираясь на опыт других стран, и привлечет специалистов к разработке закона, направленного на защиту детей и подростков.
Напомним, запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 16 лет рассматривает и Великобритания.
Сообщалось, что Дания также планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.
Кроме этого, такое же решение рассматривает и Испания.
