Російського капітана у Британії засудили до кількох років за аварію в Північному морі

Російського капітана вантажного судна, яке торік у березні зіткнулося з танкером у Північному морі біля узбережжя Британії, засудили до шести років тюремного ув'язнення за спричинення смерті члена екіпажу через грубу недбалість.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Адвокат капітана Владіміра Мотіна Джеймс Леонард заявив, що той безуспішно намагався вимкнути автопілот Solong і змінити курс, стверджуючи, що, хоча Мотін і був винен, він не допустив грубої недбалості.

Однак після судового розгляду в лондонському суді росіянин був визнаний винним у понеділок і повернувся для винесення вироку в четвер, 5 лютого.

Відтак його засудили до шести років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, вантажне судно під прапором Португалії Solong 10 березня зіткнулося з танкером Stena Immaculate, що стояв на якорі приблизно за 20 кілометрів від узбережжя північно-східної Англії.

Це спричинило пожежу, яка тривала майже тиждень. Рятувальники врятували 36 людей з обох суден. Екологічний збиток від зіткнення виявився набагато меншим, ніж спочатку побоювалися.