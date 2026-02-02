Російського капітана у Британії визнали винним у аварії в Північному морі

Російський капітан вантажного судна, яке торік у березні зіткнулося з танкером у Північному морі біля узбережжя Британії, був визнаний винним у спричиненні смерті члена екіпажу через грубу необережність.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Громадянин Росії Владімір Мотін, 59 років, був капітаном судна Solong, коли воно 10 березня 2025 року врізалося в танкер Stena Immaculate, який стояв на якірній стоянці та перевозив понад 220 тисяч барелів авіаційного пального високого ґатунку.

Зіштовхнення спричинило пожежу на обох суднах та призвело до загибелі громадянина Філіппін і члена екіпажу Solong Марка Пернії, тіло якого досі не знайдено, а відтак він вважається загиблим.

Прокурор Том Літл на початку судового процесу минулого місяця повідомив присяжним, що Мотін "нічого не зробив", щоб запобігти зіткненню, перебуваючи на курсі зіткнення з Stena Immaculate понад 30 хвилин до фатального інциденту.

Вирок Мотіну буде оголошено в четвер, 5 лютого.

Вантажне судно під прапором Португалії Solong 10 березня зіткнулося з танкером Stena Immaculate, що стояв на якорі приблизно за 20 кілометрів від узбережжя північно-східної Англії.

Це спричинило пожежу, яка тривала майже тиждень. Рятувальники врятували 36 людей з обох суден. Екологічний збиток від зіткнення виявився набагато меншим, ніж спочатку побоювалися.