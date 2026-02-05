Российского капитана в Британии приговорили к шести годам за аварию в Северном море

Российского капитана грузового судна, которое в марте прошлого года столкнулось с танкером в Северном море у побережья Великобритании, приговорили к шести годам тюремного заключения за причинение смерти члена экипажа по грубой неосторожности.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Адвокат капитана Владимира Мотина Джеймс Леонард заявил, что тот безуспешно пытался отключить автопилот Solong и изменить курс, утверждая, что, хотя Мотин и был виноват, он не допустил грубой халатности.

Однако после судебного разбирательства в лондонском суде россиянин был признан виновным в понедельник и вернулся для вынесения приговора в четверг, 5 февраля.

В итоге его приговорили к шести годам тюремного заключения.

Напомним, грузовое судно под флагом Португалии Solong 10 марта столкнулось с танкером Stena Immaculate, который стоял на якоре примерно в 20 км от побережья северо-восточной Англии.

Это вызвало пожар, который длился почти неделю. Спасатели спасли 36 человек с обоих судов. Экологический ущерб от столкновения оказался гораздо меньше, чем первоначально опасались.