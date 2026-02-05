Здание парламента Великобритании предлагают отреставрировать почти за 40 млрд фунтов

Депутатам Палаты общин и членам Палаты лордов предложили варианты реставрации стоимостью почти 40 млрд фунтов стерлингов Вестминстерского дворца, где проходят заседания законодателей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Совет по вопросам реставрации и обновления парламента, который разрабатывал варианты ремонта обветшалого парламентского здания, рекомендовал два подхода.

Первый вариант предусматривает полное временное выселение как Палаты общин, так и Палаты лордов из Вестминстерского дворца на время проведения работ. Переезд продлится от 19 до 24 лет, а работы обойдутся от 11,1 до 15,6 млрд фунтов стерлингов.

Второй вариант предусматривает поэтапное проведение работ, как это происходит сейчас. В рамках этого подхода Палата лордов переедет из парламентского комплекса на период от 8 до 13 лет в расположенный неподалеку конференц-центр QEII.

Между тем Палата общин на два года переместится в зал заседаний Палаты лордов на период проведения работ, однако не ранее 2041 года. Этот вариант будет стоить от 19,5 до 39,2 млрд фунтов стерлингов, а в целом работы продлятся от 38 до 61 года.

Ранее считалось, что депутаты неохотно относятся к полному выезду из парламентского комплекса.

Члены Палаты общин и Палаты лордов должны проголосовать за выбранный вариант. Также им предложат проголосовать за первоначальный пакет работ, который продлится до семи лет и будет стоить около 3 млрд фунтов стерлингов.

Вестминстерский дворец находится в аварийном состоянии из-за десятилетий недофинансирования и устаревшей инфраструктуры. Большинство инженерных систем – электропроводка, водоснабжение, канализация и отопление – датируются серединой ХХ века или еще более ранними периодами и регулярно выходят из строя. В здании фиксируют утечки воды, риск пожаров, наличие асбеста и серьезное разрушение каменной кладки.

Из-за статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО откладывать комплексную реставрацию больше не считают безопасным, поэтому парламент вынужден выбирать между масштабными и дорогостоящими сценариями ремонта.

Также сообщалось, что Букингемский дворец прекратил проводить приемы иностранных лидеров из-за ремонта.

Напомним, весной прошлого года правительство Великобритании выделило 1,6 млрд фунтов на ремонт дорожных ям.