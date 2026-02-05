Дом президента Литвы проверят из-за жалобы о незаконной собственности

Государственная инспекция территориального планирования и строительства Литвы в феврале проведет проверку недвижимости президента Гитанаса Науседы после поданной жалобы.

Об этом сообщил в четверг новостной портал Delfi, пишет "Европейская правда".

По данным портала, проверка была инициирована после жалобы, в которой утверждается, что президент мог незаконно занять земельный участок, находящийся в государственной собственности, в региональном парке Павильняй, где расположен его частный дом.

В Офисе президента сообщили порталу, что Науседа проинформирован о запланированной проверке, и что определение обоснованности жалобы относится к компетенции соответствующих органов.

После вступления в должность Науседа отказался переехать в официальную президентскую резиденцию и решил в дальнейшем проживать в своем доме в региональном парке Павильняй.

Как сообщалось, более половины литовцев изменили в худшую сторону мнение о президенте Гитанасе Науседе в течение прошлого года.

Науседа считает, что снижение рейтинга его популярности является следствием его активного участия во внутренней политике.