Всемирный экономический форум расследует связи своего главы с Эпштейном

Всемирный экономический форум проводит расследование в отношении своего президента и генерального директора Борге Бренде после того, как в недавно опубликованных документах стало известно о его отношениях с дискредитированным финансистом Джеффри Эпштейном.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Бренде, бывший министр иностранных дел Норвегии, трижды обедал с Эпштейном в 2018 и 2019 годах, а также обменивался с ним текстовыми сообщениями и электронными письмами.

Еще в ноябре Бренде отрицал какие-либо контакты с Эпштейном, но теперь признал, что знал его, после того как их отношения стали известны благодаря обнародованию документов Министерством юстиции США.

Всемирный экономический форум подтвердил изданию, что Бренде участвовал "в трех деловых ужинах с Джеффри Эпштейном, а также в дальнейшей переписке по электронной почте и SMS".

В связи с этим Всемирный экономический форум начал независимое расследование этих отношений, которое, по его словам, было инициировано Бренде.

Бренде заявил, что "совершенно не знал о прошлом и преступной деятельности Эпштейна" и отказался бы от любых приглашений или общения, если бы знал об этом.

"Я признаю, что мог бы провести более тщательное расследование истории Эпштейна, и сожалею, что не сделал этого", – сказал он.

Как отмечается, первый ужин с дипломатами и бизнес-лидерами в нью-йоркском особняке Эпштейна состоялся в 2018 году. Перед встречей они обменялись мнениями о будущем Давоса, и Эпштейн сказал, что элитарное собрание в Швейцарии "может действительно заменить ООН".

Они также ужинали вместе в июне 2019 года, за несколько недель до ареста Эпштейна.

Эпштейн также предложил использовать свои связи с Бренде, чтобы лоббировать приглашение своих друзей в Давос. В отдельной переписке по электронной почте в 2018 году с бывшим министром финансов США Ларри Саммерсом Эпштейн предложил "поинтересоваться" у своего "хорошего друга" Бренде, после того как Саммерс пожаловался, что его не пригласили в Давос в том году.

Всемирный экономический форум подтвердил, что Бренде продолжит исполнять обязанности президента и генерального директора во время расследования "без участия в процессе проверки".

"Решение о начале расследования подчеркивает приверженность Форума прозрачности и сохранению его целостности. Наша цель – тщательно и эффективно решить этот вопрос", – заявили во Всемирном экономическом форуме.

Недавно писали, что Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование информации о возможной торговле людьми в стране после обнародования новых файлов Эпштейна.

На этой неделе лейбористский политик Питер Мендельсон объявил о своей отставке из Палаты лордов Великобритании после того, как стало известно о ряде скандальных электронных писем, которые связывали его с Эпштейном.

