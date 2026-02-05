В Приднестровье экономят газ: ГРЭС перешла на уголь, крупные предприятия остановились

В непризнанном Приднестровье вновь обостряется энергетический кризис – в связи с необходимостью экономии газа с четверга, 5 февраля, Молдавская ГРЭС перешла на производство электроэнергии с использованием угля.

Об этом сообщило издание МОСТ, пишет "Европейская правда".

Накануне, 4 февраля, свою работу приостановили ключевые промышленные предприятия региона – текстильный комбинат "Тиротекс" и Рыбницкий цементный завод.

По информации источников издания, новые ограничения в потреблении газа связаны с очередной задержкой расчетов со стороны России.

При этом Минэкономразвития непризнанной ПМР уверяет, что рисков дефицита природного газа на следующей неделе не ожидается

"С целью исключения спекуляций на тему обеспеченности Приднестровья природным газом информируем, что меры в энергетическом секторе республики направлены на балансирование потребления", – сообщили в ведомстве.

В Приднестровье со второй половины декабря действует режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки газа. Последний раз его продлевали 15 января еще на месяц.

В течение 2025 года регион неоднократно сталкивался с нехваткой газа из-за задержек платежей после того, как российская сторона сменила компанию, ответственную за оплату поставок.

В целом газовый кризис в Приднестровье длится уже более года. После прекращения транзита российского газа через территорию Украины 1 января 2025 года "Газпром" так и не возобновил поставки в регион, несмотря на имеющуюся техническую возможность транспортировки через трансбалканский маршрут.

14 января вице-премьер по реинтеграции Молдовы Валериу Киверь заявил, что Кишинев может оказать поддержку Приднестровью на фоне энергетического кризиса, но для этого Тирасполь должен принять предложение о реинтеграции.