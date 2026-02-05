В Азербайджані засудили колишніх лідерів Карабаху до довічного ув'язнення

Азербайджан в ході судових процесів засудив колишніх лідерів невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки до довічного ув'язнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Військовий суд Баку засудив до довічного ув'язнення колишнього "президента" Нагірного Карабаху Араїка Арутюняна та колишніх високопосадовців Давида Манукяна, Давида Ішханяна, Левона Мнацаканяна та Давида Бабаяна.

Двоє інших колишніх "президентів", Аркадій Гукасян і Бако Саакян, були засуджені до 20 років тюремного ув'язнення, оскільки місцеве законодавство забороняє довічне ув'язнення для осіб віком 65 років і старше.

Ще семеро вірменських підсудних були засуджені до тюремного ув'язнення на строк від 15 до 19 років.

Судові процеси були розпочаті після блискавичної військової операції Азербайджану з метою встановлення повного контролю над Нагірним Карабахом у вересні 2023 року.

Обвинувачені були визнані винними за звинуваченнями, що включали "підготовку і ведення агресивної війни", порушення законів війни, тероризм і "силове захоплення і утримання влади".

Вірменія і обвинувачені засудили судовий процес як політично мотивований.

Окремий судовий процес відбувається над колишнім московським інвестиційним банкіром Рубеном Варданяном, який обіймав посаду державного міністра в Нагірному Карабаху і був затриманий під час спроби втекти до Вірменії після військового нападу Азербайджану.

Вірменські сили контролювали Нагірний Карабах і сім навколишніх районів Азербайджану протягом десятиліть після війни на початку 1990-х років, що послідувала за розпадом Радянського Союзу. Воєнні дії поновилися в 2020 році, коли Азербайджан захопив частину Нагірного Карабаху і всю навколишню територію в результаті 44-денної війни.

8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа мирну угоду, що включає створення транзитного коридору, який матиме назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

Дивіться також відео "ЄвроПравди": Трамп пропонує угоду Вірменії, Росія втрачає Кавказ.

Читайте також статтю: Кінець війни на Кавказі. Як Трамп "помирив" Азербайджан і Вірменію та чому це б'є по Росії.