В Азербайджане приговорили бывших лидеров Карабаха к пожизненному заключению

Азербайджан в ходе судебных процессов приговорил бывших лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской Республики к пожизненному заключению.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Военный суд Баку приговорил к пожизненному заключению бывшего "президента" Нагорного Карабаха Араика Арутюняна и бывших высокопоставленных чиновников Давида Манукяна, Давида Ишханяна, Левона Мнацаканяна и Давида Бабаяна.

Двое других бывших "президентов", Аркадий Гукасян и Бако Саакян, были приговорены к 20 годам тюремного заключения, поскольку местное законодательство запрещает пожизненное заключение для лиц в возрасте 65 лет и старше.

Еще семеро армянских подсудимых были приговорены к тюремному заключению на срок от 15 до 19 лет.

Судебные процессы были начаты после молниеносной военной операции Азербайджана с целью установления полного контроля над Нагорным Карабахом в сентябре 2023 года.

Обвиняемые были признаны виновными по обвинениям, включавшим "подготовку и ведение агрессивной войны", нарушение законов войны, терроризм и "силовой захват и удержание власти".

Армения и обвиняемые осудили судебный процесс как политически мотивированный.

Отдельный судебный процесс проходит над бывшим московским инвестиционным банкиром Рубеном Варданяном, который занимал должность государственного министра в Нагорном Карабахе и был задержан при попытке бежать в Армению после военного нападения Азербайджана.

Армянские силы контролировали Нагорный Карабах и семь прилегающих районов Азербайджана в течение десятилетий после войны в начале 1990-х годов, последовавшей за распадом Советского Союза. Военные действия возобновились в 2020 году, когда Азербайджан захватил часть Нагорного Карабаха и всю окружающую территорию в результате 44-дневной войны.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа мирное соглашение, включающее создание транзитного коридора, который будет называться "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

