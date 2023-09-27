Азербайджан затримав мільярдера та ексголову "уряду" Карабаху Варданяна

Азербайджан заявив у середу, що затримав колишнього голову сепаратистського "уряду" Нагірного Карабаху Рубена Варданяна, коли той намагався перетнути кордон з Вірменією.

Про це оголосила прикордонна служба Азербайджану, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, Варданяна затримали на прикордонно-пропускному пункті "Лачин" під час спроби виїхати з Нагірного Карабаху.

Фото прикордонної служби Азербайджану

Його доставили до Баку і передали державним органам Азербайджану "для ухвалення відповідного рішення".

Варданян – мільярдер вірменського походження. Він заробив свій статок у Росії, де володів великою інвестиційною компанією.

Восени 2022 року Варданян оголосив, що відмовився від російського громадянства і переїхав до Нагірного Карабаху. Указом Путіна його прохання про вихід із громадянства РФ було задоволено у грудні 2022 року.

На початку листопада того ж року він обійняв посаду глави уряду невизнаної республіки, яку займав до кінця лютого 2023 року.

У 2021 році журнал Forbes оцінював його статки в один мільярд доларів.

Посилаючись на джерело в уряді Азербайджану, агентство AFP напередодні повідомило, що азербайджанські прикордонники шукають серед біженців з Нагірного Карабаху "підозрюваних у воєнних злочинах".

Затримання Варданяна відображає намір Азербайджану швидко зміцнити свій контроль над регіоном після блискавичної військової операції.

Станом на середину дня 27 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали понад 47 тисяч людей, які не хочуть залишатися у регіоні після його переходу під контроль Азербайджану.

Тим часом у ЄС озвучили чотири першочергові пункти, які чекають від Азербайджану з приводу ситуації у Нагірному Карабаху.

Детально про останні події в регіоні читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.