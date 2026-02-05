Уряд Італії хоче надати поліції більше повноважень

Уряд Італії готовий схвалити указ, що розширює повноваження поліції, що викликає критику з боку опозиційних партій і правозахисних організацій.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Очікується, що нові правила дозволять правоохоронцям затримувати протестувальників на строк до 12 годин без висунення звинувачень і спростять поліції та іншим органам правопорядку можливість посилатися на самооборону.

Пропозиція прем'єр-міністерки Джорджи Мелоні знову розпалила дебати про правопорядок і державний нагляд після того, як спалахнули протести у зв'язку з можливою присутністю співробітників ICE, Агентства з імміграції та митного контролю США, на Олімпійських іграх 2026 року, які пройдуть в Мілані та інших частинах північної Італії цього місяця.

Мелоні заявила, що нові правила необхідні після насильницьких протестів, які пройшли минулого місяця в Турині у зв'язку з виселенням антиурядових активістів, які окупували громадський центр. В результаті сутичок були побиті деякі поліцейські, що уряд використав як виправдання для нових заходів.

Міністр внутрішніх справ Маттео П'янтедозі заявив, що реформи допоможуть протистояти зростанню того, що він назвав "організованою агресією" під час політичних протестів.

Опоненти кажуть, що це лише привід для надання поліції більшої кількості повноважень.

Лідер опозиції Еллі Шлейн заявила законодавцям у Римі, що указ є спробою залякати незгодних і порушує конституційні гарантії свободи слова і зібрань в Італії.

Недавні демонстрації у зв'язку з передбачуваною участю ICE в забезпеченні безпеки Олімпійських ігор посилили напруженість навколо питання про контроль над поліцією.

Італійська влада, в тому числі П'янтедозі, неодноразово заявляла, що агенти ICE, які перебувають в Італії під час Олімпійських ігор, не братимуть участі в забезпеченні правопорядку, а лише здійснюватимуть рутинну співпрацю з італійськими колегами.

Нагадаємо, 24 січня агент Імміграційної та митної служби США (ICE) застрелив чоловіка, який перед цим не тримав в руках нічого, окрім мобільного телефона. Офіційно стверджують, що агенти застосували зброю для самооборони, але відео інциденту ставить під сумнів такі пояснення і пропорційність їхніх дій.

Це вже другий смертельний випадок у місті під час посилених перевірок міграційного контролю.

7 січня агент ICE застрелив 37-річну жінку за кермом її автомобіля.

Про цей випадок читайте у статті Вбивство з мільйонами свідків: як події в Міннесоті можуть стати для Трампа "чорним лебедем".