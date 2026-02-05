Правительство Италии хочет предоставить полиции больше полномочий

Правительство Италии готово одобрить указ, расширяющий полномочия полиции, что вызывает критику со стороны оппозиционных партий и правозащитных организаций.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что новые правила позволят правоохранителям задерживать протестующих на срок до 12 часов без предъявления обвинений и упростят полиции и другим органам правопорядка возможность ссылаться на самооборону.

Предложение премьер-министра Джорджи Мелони вновь разжегло дебаты о правопорядке и государственном надзоре после того, как вспыхнули протесты в связи с возможным присутствием сотрудников ICE, Агентства по иммиграции и таможенному контролю США, на Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Милане и других частях северной Италии в этом месяце.

Мелони заявила, что новые правила необходимы после насильственных протестов, которые прошли в прошлом месяце в Турине в связи с выселением антиправительственных активистов, оккупировавших общественный центр. В результате столкновений были избиты некоторые полицейские, что правительство использовало как оправдание для новых мер.

Министр внутренних дел Маттео Пьянтедози заявил, что реформы помогут противостоять росту того, что он назвал "организованной агрессией" во время политических протестов.

Оппоненты говорят, что это лишь повод для предоставления полиции большего количества полномочий.

Лидер оппозиции Элли Шлейн заявила законодателям в Риме, что указ является попыткой запугать несогласных и нарушает конституционные гарантии свободы слова и собраний в Италии.

Недавние демонстрации в связи с предполагаемым участием ICE в обеспечении безопасности Олимпийских игр усилили напряженность вокруг вопроса о контроле над полицией.

Итальянские власти, в том числе Пьянтедози, неоднократно заявляли, что агенты ICE, находящиеся в Италии во время Олимпийских игр, не будут участвовать в обеспечении правопорядка, а будут лишь осуществлять рутинное сотрудничество с итальянскими коллегами.

Напомним, 24 января агент Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) застрелил мужчину, который перед этим не держал в руках ничего, кроме мобильного телефона. Официально утверждают, что агенты применили оружие для самообороны, но видео инцидента ставит под сомнение такие объяснения и соразмерность их действий.

Это уже второй смертельный случай в городе во время усиленных проверок миграционного контроля.

7 января агент ICE застрелил 37-летнюю женщину за рулем ее автомобиля.

