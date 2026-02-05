Зеленський обговорив з прем’єром Швеції зміцнення ППО та захист критичних обʼєктів

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном обговорив російські удари по українській енергетиці та необхідний захист від них.

Про це глава держави повідомив у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що детально поінформував Крістерссона про загальну ситуацію, відновлення і потреби України.

Він подякував Швеції за сьогоднішнє рішення виділити 100 млн доларів енергетичної підтримки.

"Говорили також про зміцнення ППО та захист критично важливих обʼєктів. Країни Північної Європи і Балтії дуже нас підтримують, і ми це надзвичайно цінуємо", – зауважив президент.

Він додав, що поінформував главу уряду Швеції про тристоронні перемовини в Абу-Дабі та контакти з американською стороною.

Зазначимо, що тристоронні переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах розпочалися після того, як Росія завдавала масованого удару по Україні. У зв’язку з новим обстрілом президент Володимир Зеленський у вівторок заявив про "коригування" роботи української команди на переговорах.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо відзначив хороші і погані новини щодо нового раунду переговорів.