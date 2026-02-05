Зеленский обсудил с премьером Швеции укрепление ПВО и защиту критических объектов

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном обсудил российские удары по украинской энергетике и необходимую защиту от них.

Об этом глава государства сообщил в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что подробно проинформировал Кристерссона об общей ситуации, восстановлении и потребностях Украины.

Он поблагодарил Швецию за сегодняшнее решение выделить 100 млн долларов энергетической поддержки.

"Говорили также об укреплении ПВО и защите критически важных объектов. Страны Северной Европы и Балтии очень нас поддерживают, и мы это чрезвычайно ценим", – отметил президент.

Он добавил, что проинформировал главу правительства Швеции о трехсторонних переговорах в Абу-Даби и контактах с американской стороной.

Отметим, что трехсторонние переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах начались после того, как Россия нанесла массированный удар по Украине. В связи с новым обстрелом президент Владимир Зеленский во вторник заявил о "корректировке" работы украинской команды на переговорах.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио отметил хорошие и плохие новости относительно нового раунда переговоров.