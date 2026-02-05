Трамп заявив, що зупинив ядерну війну між Україною і Росією

Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що запобіг кільком ядерним війнам у світі, серед них – і ядерній війні між Україною та Росією.

Про це глава Білого дому написав у соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Господар Овального кабінету заявив, що Сполучені Штати є найпотужнішою країною у світі, і що він повністю відновив американську армію під час свого першого терміну, "включно з новими та багатьма модернізованими ядерними озброєннями".

"Я також додав космічні війська, а зараз продовжую відновлювати нашу армію на рівнях, яких ніколи раніше не було. Ми навіть додаємо бойові кораблі, які в 100 разів потужніші за ті, що борознили моря під час Другої світової війни – "Айова", "Міссурі", "Алабама" та інші", – написав президент США.

Після цього він додав, що запобіг ядерним війнам у світі, зокрема – "між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, а також Росією та Україною".

Зазначимо, термін "ядерна війна" зазвичай асоціюється з обміном ядерними ударами. Якщо у держави немає ядерної зброї, вона не може відповісти симетрично. У такому разі це буде не "обмін", а одностороннє застосування зброї масового ураження. Як відомо, Україна не є ядерною державою.

Дональд Трамп неодноразово стверджував, що світ стояв на порозі Третьої світової та ядерної війни, проте завдяки його зусиллям цих війн не трапилося.

Торік у листопаді Трамп заявив, що США мають найбільше у світі ядерної зброї – достатньо, щоб підірвати світ 150 разів.

У жовтні Трамп доручив Пентагону негайно відновити проведення випробувань ядерної зброї.