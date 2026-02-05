Трамп заявил, что остановил ядерную войну между Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что предотвратил несколько ядерных войн в мире, среди них – и ядерную войну между Украиной и Россией.

Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Хозяин Овального кабинета заявил, что Соединенные Штаты являются самой мощной страной в мире, и что он полностью восстановил американскую армию во время своего первого срока, "включая новые и многие модернизированные ядерные вооружения".

"Я также добавил космические войска, а сейчас продолжаю восстанавливать нашу армию на уровнях, которых никогда раньше не было. Мы даже добавляем боевые корабли, которые в 100 раз мощнее тех, что бороздили моря во время Второй мировой войны – "Айова", "Миссури", "Алабама" и другие", – написал президент США.

После этого он добавил, что предотвратил ядерные войны в мире, в частности – "между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, а также Россией и Украиной".

Отметим, термин "ядерная война" обычно ассоциируется с обменом ядерными ударами. Если у государства нет ядерного оружия, оно не может ответить симметрично. В таком случае это будет не "обмен", а одностороннее применение оружия массового поражения. Как известно, Украина не является ядерной державой.

Дональд Трамп неоднократно утверждал, что мир стоял на пороге Третьей мировой и ядерной войны, однако благодаря его усилиям этих войн не произошло.

В ноябре прошлого года Трамп заявил, что США обладают самым большим в мире ядерным арсеналом – достаточным, чтобы взорвать мир 150 раз.

В октябре Трамп поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия.