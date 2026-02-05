Трамп хочет нового договора о ядерном оружии с Россией

Президент США Дональд Трамп призвал к созданию нового договора о ядерном вооружении с Россией, поскольку действующее соглашение New START (или СНВ-3) между двумя странами 5 февраля теряет силу.

Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп отметил, что соглашение New START было неудачно заключено и, кроме всего прочего, грубо нарушалось. Поэтому, по его мнению, вместо того, чтобы продлевать действие этого соглашения, нужно "поручить нашим ядерным экспертам разработать новое, усовершенствованное и модернизированное соглашение, которое будет действовать в течение длительного времени в будущем".

Соглашение, формально известное как Новый договор о сокращении стратегических вооружений (New Strategic Arms Reduction Treaty), было подписано в 2010 году, чтобы заменить договор START 1991 года.

New START вступил в силу 5 февраля 2011 года с первоначальным сроком действия 10 лет и был продлен еще на пять лет в 2021 году.

Согласно договору, США и Россия взяли на себя обязательство сократить количество развернутых стратегических ядерных боеголовок до 1 550 единиц для каждой страны.

Они также договорились ограничить количество носителей боеголовок, таких как межконтинентальные баллистические ракеты и тяжелые бомбардировщики, до не более 700 единиц. Ранее Трамп призвал включить Китай в любое новое ядерное соглашение.

Ранее издание Axios сообщило, что США и Россия близки к заключению соглашения о продлении действия договора по контролю над ядерным вооружением.

4 февраля МИД России заявил, что после остановки действия договора СНВ-3 РФ больше не считает себя связанной ограничениями на ядерный арсенал.

А заместитель председателя Совета безопасности России и бывший президент Дмитрий Медведев опубликовал "пугалку" о ядерной войне в связи с утратой силы договора СНВ-3.