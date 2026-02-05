ОПУ: Україна розраховує на політичне рішення щодо членства у Євросоюзі у 2027 році 

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна очікує на політичне рішення щодо членства в ЄС у 2027 році.

Про це повідомила пресслужба ОПУ, пише "Європейська правда",

Жовква провів зустріч із делегацією комітету Європейського парламенту з питань безпеки й оборони (SEDE) на чолі з головою комітету Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.

У зустрічі взяли участь представники держав-членів Євросоюзу, зокрема Бельгії, Естонії, Ірландії, Німеччини та Франції.

Сторони говорили про європейську інтеграцію України. За словами Жовкви, вже в першій половині цього року Україна буде повністю готова до відкриття всіх переговорних кластерів.

"Членство України у Європейському Союзі є основою майбутніх гарантій безпеки для України та всієї Європи. Саме тому нам необхідне чітке політичне рішення щодо членства України вже у 2027 році", – підсумував він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає реальним вступ України до ЄС за "пришвидшеним сценарієм", який передбачає виконання частини завдань після вступу.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ у 2027 році – неможливий.

Також міністр закордонних справ України виклав своє бачення дати вступу України у ЄС.

