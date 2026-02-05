ОПУ: Украина рассчитывает на политическое решение о членстве в Евросоюзе в 2027 году

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина ожидает политического решения о членстве в ЕС в 2027 году.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ, пишет "Европейская правда".

Жовква провел встречу с делегацией комитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны (SEDE) во главе с председателем комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

Во встрече приняли участие представители государств-членов Евросоюза, в частности Бельгии, Эстонии, Ирландии, Германии и Франции.

Стороны говорили о европейской интеграции Украины. По словам Жовквы, уже в первой половине этого года Украина будет полностью готова к открытию всех переговорных кластеров.

"Членство Украины в Европейском Союзе является основой будущих гарантий безопасности для Украины и всей Европы. Именно поэтому нам необходимо четкое политическое решение о членстве Украины уже в 2027 году", – подытожил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает реальным вступление Украины в ЕС по "ускоренному сценарию", который предусматривает выполнение части задач после вступления.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление в 2027 году – невозможно.

Также министр иностранных дел Украины изложил свое видение даты вступления Украины в ЕС.

