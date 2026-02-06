Кос говорит, что ЕС хочет "по-новому взглянуть" на партнерство с Турцией

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос посетит в пятницу, 6 февраля, Турцию с целью углубить партнерство со страной.

Об этом она сообщила в письменном заявлении Politico, пишет "Европейская правда".

Кос заявила, что будущий мир в Украине изменит реалии в Европе, особенно в Черноморском регионе.

"Турция будет для нас очень важным партнером. Подготовка к миру и стабильности в Европе предполагает подготовку прочного партнерства с Турцией", – считает она.

В то же время она признала, что последние отчеты о расширении ЕС свидетельствуют об "отходе от стандартов ЕС, особенно в области верховенства права и демократии".

"Я знаю, что Турция имеет очень долгую демократическую традицию, а также сильное общество, и именно это мы должны видеть, чтобы укрепить доверие между ЕС и Турцией", – отметила она.

Поэтому во время своего визита в Анкару Кос примет участие в церемонии, на которой Европейский инвестиционный банк и Турция подпишут соглашение о предоставлении кредитов на сумму 200 млн евро для проектов в сфере возобновляемой энергетики.

ЕИБ приостановил предоставление новых кредитов Турции в 2019 году из-за спора о бурении нефти и газа у Кипра.

Также в пятницу Комиссия обнародует исследование на тему "продвижения межрегиональной программы связей" с Турцией, Центральной Европой и Южным Кавказом.

В исследовании, с которым ознакомилось издание, обозначено, какие инвестиции необходимы для укрепления транспортных, торговых, энергетических и цифровых связей вдоль коридора, соединяющего Китай, Центральную Азию, Южный Кавказ и Черное море.

По мнению Кос, ЕС "нужно по-новому взглянуть на отношения" с Турцией.

"Моя поездка в Анкару имеет целью восстановление доверия и изучение возможностей улучшения экономических отношений, которые будут выгодны для обеих сторон", – подытожила европейский комиссар по вопросам расширения.

Стоит отметить, что в мае 2025 года Европейский парламент заявил, что процесс вступления Турции в ЕС не может быть возобновлен из-за отступления турецкого правительства от демократии.

Евроинтеграционный прогресс Турции затормозился из-за ряда факторов, в частности обеспокоенности по поводу прав человека, демократического управления и нерешенного спора по Кипру, северная часть которого оккупирована турецкими войсками.

Несмотря на это, Турция формально остается кандидатом на членство в ЕС.

По данным СМИ, в НАТО призвали ЕС и Турцию улучшить свои отношения на фоне политики президента США Дональда Трампа в отношении своих союзников и его угроз отменить гарантии безопасности для европейских стран.

А в Турции заявили, что страна не стремилась бы к членству в неформальном объединении БРИКС, если бы ее приняли в Европейский Союз.