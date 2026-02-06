Демократы раскритиковали решение посла США в Польше прекратить контакты со спикером Сейма

Демократы из Комитета по иностранным делам Палаты представителей раскритиковали решение посла США в Польше Тома Роуза прекратить контакты со спикером польского парламента Влодзимежем Чажастым из-за его комментариев в адрес президента Дональда Трампа.

Об этом они написали в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Как известно, Роуз заявил, что "возмутительные и безосновательные оскорбления в адрес президента Трампа" со стороны Чажастого сделали его "серьезным препятствием для прекрасных отношений" с премьер-министром Дональдом Туском и его правительством, а затем объявил о прекращении любых контактов со спикером Сейма.

"Разрыв дипломатических отношений с союзником из-за мелочной и незаслуженной кампании Трампа за Нобелевскую премию мира только подтверждает мнение о том, что он является „транзакционным" и "ориентированным на силу", – заявили демократы из Комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Отметим, Роуз не уточнил, какие именно комментарии побудили его к такому решению. Однако Чажастый заявил в начале недели, что отказался подписать письмо, распространенное спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, в котором Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира.

30 января министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что поддержит выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, однако при условии, что тот поможет завершить войну в Украине.

Напомним, президент США Дональд Трамп написал письмо норвежскому премьеру, в котором связал свои заявления о намерении взять под контроль Гренландию с тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.

Кроме того, в Белом доме раскритиковали Нобелевский комитет и заявили, что он "ставит политику выше мира", поскольку Дональд Трамп в этом году не получил премию мира.