Норвегія ініціює розслідування щодо експрем'єра-колишнього генсека РЄ після скандалу з Епштейном

У Норвегії ініціювали проти експрем’єра країни і колишнього генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда у зв’язку з можливими серйозними корупційними правопорушеннями – після того, що стало відомо з опублікованих матеріалів справи американського мільярдера Джеффрі Епштейна.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Очільник спеціального норвезького відомства з розслідування економічних злочинів та злочинів проти довкілля (Økokrim) Пол Льонсет оголосив, що ініціює розслідування проти Ягланда за підозрами у серйозній корупції.

У зв’язку з цим Раду Європи проситимуть зняти з нього імунітет, що зберігався і після відставки. Глава МЗС Еспен Барт Ейде оголосив, що внесе відповідну пропозицію до Комітету міністрів РЄ.

У межах розслідування перевірять, чи Ягланд у період перебування на посаді генсека Ради Європи (2009-2019 роки) і голови Нобелівського комітету (2009-2015 роки) отримував якісь підозрілі вигоди у вигляді подарунків, позик і оплачуваних поїздок.

У Раді Європи зазначили, що документи, які стосуються справи – внутрішні й секретного характеру, тому не можуть оприлюднюватися на загал. "Звісно, ми готові співпрацювати з норвезькими органами влади", – додали у коментарі.

Адвокат Ягланда запевнив, що вони зі свого боку підготують документи, які мають розвіяти підозри.

Тим часом низка норвезьких партій у парламенті вимагають незалежного розслідування – через спецкомісію в МЗС.

Норвегія – одна з країн, де публікація мільйонів сторінок справи Епштейна спричинила найбільший скандал. Окрім Ягланда, серйозні іміджеві проблеми виникли у кронпринцеси Метте-Маріт.

Через виявлені факти спілкування з Епштейном призупинили на посаді посла Норвегії в Йорданії та Іраку, чоловік якої – також норвежець і впливовий перемовник в ООН – схоже, був близьким товаришем покійного мільярдера.

Детально про скандал – у статті Секс на користь ФСБ: як файли Епштейна вдарили по елітах США і Європи та до чого тут Росія.