Норвегия начинает расследование против экс-премьера-бывшего генсека СЕ после скандала с Эпштейном

В Норвегии инициировали расследование в отношении экс-премьера страны и бывшего генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда в связи с возможными серьезными коррупционными правонарушениями – после того, что стало известно из опубликованных материалов дела американского миллиардера Джеффри Эпштейна.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Глава специального норвежского ведомства по расследованию экономических преступлений и преступлений против окружающей среды (Økokrim) Пол Ленсет объявил, что инициирует расследование против Ягланда по подозрениям в серьезной коррупции.

В связи с этим Совет Европы будут просить снять с него иммунитет, который сохранялся и после отставки. Глава МИД Эспен Барт Эйде объявил, что внесет соответствующее предложение в Комитет министров СЕ.

В рамках расследования проверят, получал ли Ягланд в период пребывания на посту генсека Совета Европы (2009-2019 годы) и председателя Нобелевского комитета (2009-2015 годы) какие-то подозрительные выгоды в виде подарков, займов и оплачиваемых поездок.

В Совете Европы отметили, что документы, которые касаются дела – внутренние и секретного характера, поэтому не могут обнародоваться в целом. "Конечно, мы готовы сотрудничать с норвежскими органами власти", – добавили в комментарии.

Адвокат Ягланда заверил, что они со своей стороны подготовят документы, которые должны развеять подозрения.

Между тем ряд норвежских партий в парламенте требуют независимого расследования – через спецкомиссию в МИД.

Норвегия – одна из стран, где публикация миллионов страниц дела Эпштейна вызвала самый большой скандал. Кроме Ягланда, серьезные имиджевые проблемы возникли у кронпринцессы Метте-Марит.

Из-за выявленных фактов общения с Эпштейном приостановили в должности посла Норвегии в Иордании и Ираке, муж которой – также норвежец и влиятельный переговорщик в ООН – похоже, был близким другом покойного миллиардера.

Подробно о скандале – в статье Секс в пользу ФСБ: как файлы Эпштейна ударили по элитам США и Европы и при чем тут Россия.