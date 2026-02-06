Аеропорт Берліна залишається закритим через погодні умови

Аеропорт Берліна залишиться закритим у п'ятницю, 6 лютого, через ожеледицю.

Про це повідомив представник аеропорту агентству dpa, пише "Європейська правда".

Авіакомпанії були змушені затримати або скасувати вильоти після того, як у четвер, 5 лютого, на аеропорт впали сніг і крижаний дощ.

За словами представника аеропорту, наразі невідомо, коли відновляться зльоти та посадки.

"Через погодні умови зараз неможливі ні зльоти, ні посадки", – додав він.

Як стало відомо у середу, міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка не зміг долетіти до Сполучених Штатів через затримки авіарейсів у Франкфурті-на-Майні, спричинені погодними умовами.

Тим часом в Іспанії через посилення шторму "Леонардо" закривають школи і скасовують залізничні рейси. Також відомо про евакуацію 3 тисяч людей.