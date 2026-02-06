Аэропорт Берлина остается закрытым из-за погодных условий

Аэропорт Берлина останется закрытым в пятницу, 6 февраля, из-за гололеда.

Об этом сообщил представитель аэропорта агентству dpa, пишет "Европейская правда".

Авиакомпании были вынуждены задержать или отменить вылеты после того, как в четверг, 5 февраля, на аэропорт выпали снег и ледяной дождь.

По словам представителя аэропорта, пока неизвестно, когда возобновятся взлеты и посадки.

"Из-за погодных условий сейчас невозможны ни взлеты, ни посадки", – добавил он.

Как стало известно в среду, министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка не смог долететь до Соединенных Штатов из-за задержек авиарейсов во Франкфурте-на-Майне, вызванных погодными условиями.

Между тем в Испании из-за усиления шторма "Леонардо" закрывают школы и отменяют железнодорожные рейсы. Также известно об эвакуации 3 тысяч человек.