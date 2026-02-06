Представники Канади вирушили до Гренландії, аби відкрити консульство

Канада має намір відкрити своє перше дипломатичне представництво в Гренландії цього тижня.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

Делегація канадських посадовців, включно із генерал-губернаторкою Мері Саймон і міністеркою закордонних справ Анітою Ананд, у п'ятницю, 6 лютого, вирушає до Нуука, щоб офіційно відкрити консульство Канади, у супроводі корабля канадської берегової охорони.

Саймон заявила, що Канада "рішуче підтримує народ Гренландії, який сам визначатиме своє майбутнє".

Гренландія вже деякий час перебуває в полі зору Канади. Про відкриття консульства вперше було оголошено на початку 2024 року, коли Оттава переглянула свою зовнішню політику щодо Арктики. Відкриття було заплановано на кінець 2025 року, але його відклали через погану погоду.

Ананд, своєю чергою, назвала захист Арктики "безперечним пріоритетом національної безпеки цього уряду".

Нещодавно писали, що Канада переглядає рішення про купівлю винищувачів F-35 у Сполучених Штатів через загрозу торгової війни.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Нова ціль агресії Трампа: як Канада готується до протистояння зі Сполученими Штатами