У Гельсінкі дозволили приземлення російського рейсу – через закриття неба над Петербургом

Фінляндія вночі дозволила на деякий час приземлитися в аеропорту Гельсінкі російському авіарейсу, що прямував до Петербурга – через повітряну тривогу у Росії і закриття цього аеропорту.

Про це повідомили у Береговій охороні Фінляндії, пише "Європейська правда".

В оголошенні Берегової охорони йдеться про те, що вночі 20 травня російський пасажирський літак, що прямував з Єгипту до Петербурга, отримав дозвіл сісти в аеропорту "Вантаа" у зв’язку із закриттям аеропорту у пункті призначення.

Helsinki-Vantaan lentoasemalle laskeutui yöllä Egyptistä Pietariin matkalla ollut matkustajakone, Pietarin lentokentän ollessa suljettuna. Koneen matkustajat ja miehistö eivät poistuneet koneesta. @Merivartiosto varmisti rajaturvallisuuden. Kone pääsi jatkamaan matkaa yön aikana. pic.twitter.com/XEE9uZtBoj – Merivartiosto – SLMV (@Merivartiosto) May 20, 2026

"Пасажири та члени екіпажу не виходили з літака. Берегова охорона гарантувала безпеку кордону. Літак зміг продовжити політ ще вночі", – зазначили у заяві.

На російських інформаційних ресурсах, зокрема локальному медіа "Фонтанка", повідомляли про оголошення тривоги у Ленінградській області протягом ночі 20 травня – спершу опівночі, згодом – після 4:30 ранку, у зв’язку з чим аеропорт "Пулково" зупиняв прийом і відправлення рейсів. Перша нічна тривога тривала більше години, друга – приблизно до 8 ранку.

Як відомо, вранці 20 травня повітряну тривогу оголошували у кількох районах Латвії та Литви. У Литві деякий час діяло червоне попередження для столиці Вільнюса, у зв’язку з чим топпосадовці країни спускались в укриття.

Наразі не підтверджено, чи зафіксований радарами безпілотник перетнув кордон країни; інформації про його падіння у Литві офіційні органи не мають.

19 травня в Естонії вперше збили з винищувача безпілотник, що став причиною тривоги – найімовірніше заблукалий український ударний дрон.

