Представители Канады отправились в Гренландию, чтобы открыть консульство

Канада намерена открыть свое первое дипломатическое представительство в Гренландии на этой неделе.

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

Делегация канадских чиновников, включая генерал-губернатора Мэри Саймон и министра иностранных дел Аниту Ананд, в пятницу, 6 февраля, отправляется в Нууку, чтобы официально открыть консульство Канады, в сопровождении корабля канадской береговой охраны.

Саймон заявила, что Канада "решительно поддерживает народ Гренландии, который сам будет определять свое будущее".

Гренландия уже некоторое время находится в поле зрения Канады. Об открытии консульства впервые было объявлено в начале 2024 года, когда Оттава пересмотрела свою внешнюю политику в отношении Арктики. Открытие было запланировано на конец 2025 года, но его отложили из-за плохой погоды.

Ананд, в свою очередь, назвала защиту Арктики "бесспорным приоритетом национальной безопасности этого правительства".

Недавно писали, что Канада пересматривает решение о покупке истребителей F-35 у Соединенных Штатов из-за угрозы торговой войны.

