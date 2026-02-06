Нидерланды выделяют более 20 млн евро на поддержку энергетического сектора

Первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Нидерланды предоставят трансформаторы для поддержки украинской энергетики.

Об этом он сообщил в соцсетях по итогам телефонного разговора с министром внешней торговли и развития сотрудничества министерства иностранных дел Нидерландов Ауке де Врис, пишет "Европейская правда".

Шмыгаль и де Врис договорились о поставках трансформаторов различной мощности, а также о взносе Нидерландов в размере 23 млн евро на поддержку энергетического сектора Украины.

Министр иностранных дел Нидерландов заверила, что страна будет и в дальнейшем продолжать поддержку украинского энергосектора.

Накануне Шмыгаль рассказал, что Норвегия подписала новый вклад в размере 86,4 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

Ранее стало известно, что Швеция решила выделить 100 млн долларов энергетической поддержки.

Сообщалось также, что Франция выделяет 70 млн евро на поддержку проектов, которые будут реализованы в Украине в рамках работы Фонда поддержки критической инфраструктуры.