В Италии при сходе лавины погибли два финских лыжника

Два финских лыжника погибли в результате схода лавины на севере Италии.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Финляндии в комментарии Yle, пишет "Европейская правда".

Третий фин, попавший под лавину, получил травмы. По данным итальянских СМИ, жертвами стали финны в возрасте от 50 до 60 лет.

Трагедия произошла днем 5 февраля на склоне Пунта Бельтово на горнолыжном курорте Сольда.

Спасатели, которые летели на вертолете, узнали о случившемся, когда направлялись на место схода другой лавины.

Недавно 14-летний парень из Чехии погиб после падения с горы на горнолыжном курорте Фейеркогель в Верхней Австрии.

Пятеро человек погибли в результате схода двух лавин в Австрии 17 января.

Сообщалось также, что на горе Тетнульд в грузинской Сванетии сошла лавина, во время которой один из участников школы гидов оказался под снегом.

Кроме того, лавина унесла жизнь британского лыжника во Французских Альпах, катавшегося на лыжах вне трасс.