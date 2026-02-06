Укр Рус Eng

В Италии при сходе лавины погибли два финских лыжника

Новости — Пятница, 6 февраля 2026, 12:18 — Уляна Кричковская

Два финских лыжника погибли в результате схода лавины на севере Италии.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Финляндии в комментарии Yle, пишет "Европейская правда".

Третий фин, попавший под лавину, получил травмы. По данным итальянских СМИ, жертвами стали финны в возрасте от 50 до 60 лет.

Трагедия произошла днем 5 февраля на склоне Пунта Бельтово на горнолыжном курорте Сольда.

Спасатели, которые летели на вертолете, узнали о случившемся, когда направлялись на место схода другой лавины.

Недавно 14-летний парень из Чехии погиб после падения с горы на горнолыжном курорте Фейеркогель в Верхней Австрии.

Пятеро человек погибли в результате схода двух лавин в Австрии 17 января.

Сообщалось также, что на горе Тетнульд в грузинской Сванетии сошла лавина, во время которой один из участников школы гидов оказался под снегом.

Кроме того, лавина унесла жизнь британского лыжника во Французских Альпах, катавшегося на лыжах вне трасс.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия Финляндия инциденты
Реклама: