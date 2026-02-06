В Италии при сходе лавины погибли два финских лыжника
Два финских лыжника погибли в результате схода лавины на севере Италии.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Финляндии в комментарии Yle, пишет "Европейская правда".
Третий фин, попавший под лавину, получил травмы. По данным итальянских СМИ, жертвами стали финны в возрасте от 50 до 60 лет.
Трагедия произошла днем 5 февраля на склоне Пунта Бельтово на горнолыжном курорте Сольда.
Спасатели, которые летели на вертолете, узнали о случившемся, когда направлялись на место схода другой лавины.
Недавно 14-летний парень из Чехии погиб после падения с горы на горнолыжном курорте Фейеркогель в Верхней Австрии.
Пятеро человек погибли в результате схода двух лавин в Австрии 17 января.
Сообщалось также, что на горе Тетнульд в грузинской Сванетии сошла лавина, во время которой один из участников школы гидов оказался под снегом.
Кроме того, лавина унесла жизнь британского лыжника во Французских Альпах, катавшегося на лыжах вне трасс.