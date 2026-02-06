Литва выступает за усиление и продление санкций против Беларуси

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что позиция Литвы в отношении Беларуси остается одной из самых жестких в Европейском Союзе.

Об этом он заявил в интервью LRT, пишет "Европейская правда".

Будрис подчеркнул, что поддержка продления и усиления санкций против Минска остается неизменной.

"Позиция Литвы в отношении санкций Европейского Союза против Беларуси является четкой и неизменной. С такой позицией, я считаю, что мы – одна из самых жестких стран в ЕС. Мы считаем, что санкции должны быть продлены", – подчеркнул он.

Его комментарии прозвучали на фоне внутренних дебатов о том, можно ли смягчить ограничения в отношении Беларуси и осторожно улучшить отношения с Минском.

"Разговоры, которые я наблюдаю в Литве, касаются того, что произошло бы, если бы санкции ЕС не существовали. В таком случае были бы сценарии "Б", "В" и „Г". Мы бы проконсультировались в регионе и сначала рассмотрели позиции Польши и Латвии", – сказал он.

В то же время Будрис подчеркнул, что пока он не видит оснований для изменения позиции.

"Мы работаем над основным сценарием, и наши усилия сосредоточены на обеспечении решения о продлении санкций в феврале", – добавил глава литовского МИД.

Отметим, белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, недавно вышедшая из тюрьмы, призвала литовские власти возобновить более интенсивное транспортное сообщение с Беларусью.

В то же время премьер-министр Литвы Инга Ругинене не видит причин для потепления в отношениях с Беларусью в ближайшее время.

В конце января Литва вручила временному поверенному Беларуси ноту протеста в связи с очередным появлением в воздушном пространстве страны метеозондов из Беларуси, из-за которых пришлось закрывать аэропорт Вильнюса.