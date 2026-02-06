Канада передаст Украине ракеты для ПВО

Канада предоставит Украине партию ракет AIM для систем противовоздушной обороны, сообщил министр обороны Михаил Федоров после разговора с канадским коллегой Дэвидом Макгинти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте Министерства обороны Украины.

Ракеты AIM особенно эффективны в противодействии российским крылатым ракетам. Сейчас вооружение уже находится на пути в Украину, сообщили в Минобороны.

Федоров поблагодарил Канаду за поддержку и отметил, что последние вклады страны в инициативу PURL стали решающими в отражении массированных воздушных атак РФ.

Стороны также обсудили соглашение о содействии производству беспилотников. Украина заинтересована в кооперации с канадскими компаниями из сферы управления дронами, отметил министр.

Кроме того, Федоров и Макгинти обсудили обучение украинских военных, в котором участвует Канада.

Напомним, в четверг Финляндия сообщила о новом пакете военной помощи для Украины.

На этой неделе также стало известно, что Швеция и Дания вместе передадут Украине пакет помощи, который будет содержать средства противовоздушной обороны на 246 млн евро.

1 февраля писали, что Швеция также готовит "один из крупнейших" пакетов военной помощи для Украины.