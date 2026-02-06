Папа Римський закликав до олімпійського перемир’я

Папа Римський Лев XIV закликав всі країни, де тривають військові дії, оголосити олімпійське перемир’я на час Зимових ігор-2026 в Італії, які відкриваються 6 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у листі Папи Римського, який оприлюднила пресслужба Святого Престолу.

Лев XIV написав листа з нагоди відкриття Зимових Олімпійських ігор у Мілані-Кортіні, в якому наголосив на важливості припинення вогню на час проведення змагань.

"Я рішуче закликаю всі народи, з нагоди майбутніх зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор, відкрити для себе і поважати цей інструмент надії, яким є олімпійське перемир'я, символ і пророцтво примиреного світу", – написав Папа.

Понтифік заявив, що насильство та війна завжди є "поразкою для людства".

"Нехай ваші зустрічі (під час Олімпіади – ред.) стануть символічним знаком для всього суспільства і прелюдією до нової ери, в якій народи більше не підійматимуть меча один проти одного", – додав Лев XIV.

Зазначимо, що цього тижня до олімпійського перемир’я закликав президент Італії Серджо Маттарелла.

Традиційно термін олімпійського перемир'я передбачає тимчасове припинення військових дій у всіх частинах світу. Зазвичай воно триває від семи днів до церемонії відкриття Олімпіади до семи днів після завершення Паралімпійських ігор.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.

Ще у жовтні минулого року міністр закордонних справ Італії закликав до перемир’я у всіх війнах на час зимових Олімпійських ігор.