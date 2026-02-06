Папа Римский призвал к олимпийскому перемирию

Папа Римский Лев XIV призвал все страны, где продолжаются военные действия, объявить олимпийское перемирие на время Зимних игр-2026 в Италии, которые открываются 6 февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в письме Папы Римского, которое обнародовала пресс-служба Святого Престола.

Лев XIV написал письмо по случаю открытия Зимних Олимпийских игр в Милане-Кортини, в котором подчеркнул важность прекращения огня на время проведения соревнований.

"Я решительно призываю все народы, по случаю предстоящих зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, открыть для себя и уважать этот инструмент надежды, которым является олимпийское перемирие, символ и пророчество примиренного мира", – написал Папа.

Понтифик заявил, что насилие и война всегда являются "поражением для человечества".

"Пусть ваши встречи (во время Олимпиады – ред.) станут символическим знаком для всего общества и прелюдией к новой эре, в которой народы больше не будут поднимать меч друг против друга", – добавил Лев XIV.

Отметим, что на этой неделе к олимпийскому перемирию призвал президент Италии Серджо Маттарелла.

Традиционно срок олимпийского перемирия предусматривает временное прекращение военных действий во всех частях мира. Обычно оно длится от семи дней до церемонии открытия Олимпиады до семи дней после завершения Паралимпийских игр.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Еще в октябре прошлого года министр иностранных дел Италии призвал к перемирию во всех войнах на время зимних Олимпийских игр.