Чому Фіцо не зміг "покарати" попередників за підтримку України і чим це йому загрожує

Вже зараз очевидно, що обіцянка прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо покарати членів попереднього уряду за передачу Україні озброєння не буде виконана. У більшості епізодів прокуратура не побачила ознак злочину.

Наразі Фіцо намагається подати цю поразку як змову генерального прокурора з опозицією. Втім, це додатково зменшує його шанси зберегти владу після наступних парламентських виборів.

Докладніше про проблеми у словацького прем’єра читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Фіцо програв друзям України: які наслідки матиме рішення прокуратури про зброю для ЗСУ. Далі – стислий її виклад.

Вже незабаром після приходу до влади в уряді Роберта Фіцо вирішили відкрити кримінальну справу проти членів попереднього уряду за передачу Україні зброї.

Таке рішення було очікуваним – перебуваючи в опозиції, Фіцо активно погрожував уряду Едуарда Гегера кримінальним переслідуванням у разі передачі Україні 13 винищувачів МіГ-29, а також системи протиповітряної оборони "Куб".

Причина – це рішення уряд Гегера приймав на початку 2023 року, вже перебуваючи у статусі технічного, що, на думку Фіцо, не дозволяло йому ухвалювати рішення, що напряму стосуються національної оборони.

Про перші проблеми з покаранням міністра оборони в уряді Гегера Ярославу Надю стало відомо ще минулого року, коли слідчий спеціальної групи, створеної у листопаді 2024 року для розслідування дій попереднього уряду, заявив про закриття справи через відсутність складу злочину.

Щоправда, як стало відомо, за одним з епізодів перевірка ще проводиться. Йдеться вже не про літаки МіГ-29, а про раніше передану Україні систему ППО С-300, а точніше – про технічну документацію до неї.

За даними слідства, у квітні 2022 року з уряду передали "секретну технічну інформацію" про цю систему військовому аташе України. А отже, цей крок, як стверджує прокурор Растіслав Ремета, може тлумачитися як порушення словацько-російської угоди про взаємний захист секретної інформації.

Це звинувачення виглядає абсолютно абсурдним, особливо зважаючи на те, що складу злочину в самій передачі Україні системи ППО не було виявлено.

А отже, ані опозиція, ані експерти не вірять у перспективи цього звинувачення.

Хоча у 2025 році у Фіцо говорили, що кримінальних справ проти попередників може навіть стати заборона заснованої Едуардом Гегером партії "Демократи", лідером якої наразі є Ярослав Надь.

Голова уряду Словаччини останніми днями отримав подвійний удар від прокуратури.

Окрім відмови прокуратури у відкритті кримінальної справи за підтримку України генеральний прокурор Марош Жилінка ще й заявив, що уряд Фіцо провалив боротьбу з корупцією.

У відповідь Роберт Фіцо випустив заяву, звинувативши генпрокурора у політизації своїх дій.

"Роберт Фіцо вимушений подавати ситуацію таким чином, ніби генпрокурор перейшов на бік опозиції і тепер діє відповідно. Однак це виглядає дивно, адже генпрокурор був призначений саме нинішньою коаліцією. А отже, такі натяки Фіцо працюють лише проти нього", – відзначає аналітик Словацької асоціації зовнішньої політики (SFPA) Александр Дулеба.

За його словами, нездатність покарати членів попереднього уряду за допомогу Україні стане сигналом для проросійського виборця.

А зважаючи на те, що цей виборець вже перетворився на ядерний електорат партії Фіцо Smer-SD, таке розчарування може мати чималі електоральні наслідки. В тому числі – міграцію цього електорату до інших проросійських сил.

Попри те, що 5 лютого Фіцо без особливих проблем пережив ініційований опозицією вотум недовіри, а наступні парламентські вибори мають відбутися лише восени 2027 року, падіння рейтингів та провал на місцевих виборах може зробити прем’єра "кульгавою качкою" вже цього року.

А нинішні скандали істотно збільшують імовірність цього сценарію.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Фіцо програв друзям України: які наслідки матиме рішення прокуратури про зброю для ЗСУ.