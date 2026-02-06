Почему Фицо не смог "наказать" предшественников за поддержку Украины и чем это ему грозит

Уже сейчас очевидно, что обещание премьер-министра Словакии Роберта Фицо наказать членов предыдущего правительства за передачу Украине вооружения не будет выполнено. В большинстве эпизодов прокуратура не увидела признаков преступления.

Сейчас Фицо пытается представить это поражение как заговор генерального прокурора с оппозицией. Впрочем, это дополнительно уменьшает его шансы сохранить власть после следующих парламентских выборов.

Подробнее о проблемах словацкого премьера читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Фицо проиграл друзьям Украины: какие последствия будет иметь решение прокуратуры об оружии для ВСУ. Далее – краткое изложение статьи.

Вскоре после прихода к власти в правительстве Роберта Фицо решили возбудить уголовное дело против членов предыдущего правительства за передачу Украине оружия.

Такое решение было ожидаемым – находясь в оппозиции, Фицо активно угрожал правительству Эдуарда Гегера уголовным преследованием в случае передачи Украине 13 истребителей МиГ-29, а также системы противовоздушной обороны "Куб".

Причина – это решение правительство Гегера принимало в начале 2023 года, уже находясь в статусе технического, что, по мнению Фицо, не позволяло ему принимать решения, напрямую касающиеся национальной обороны.

О первых проблемах с наказанием министра обороны в правительстве Гегера Ярославу Надю стало известно еще в прошлом году, когда следователь специальной группы, созданной в ноябре 2024 года для расследования действий предыдущего правительства, заявил о закрытии дела из-за отсутствия состава преступления.

Правда, как стало известно, по одному из эпизодов проверка еще проводится. Речь идет уже не о самолетах МиГ-29, а о ранее переданной Украине системе ПВО С-300, а точнее – о технической документации к ней.

По данным следствия, в апреле 2022 года из правительства передали "секретную техническую информацию" об этой системе военному атташе Украины. А значит, этот шаг, как утверждает прокурор Растислав Ремета, может быть истолкован как нарушение словацко-российского соглашения о взаимной защите секретной информации.

Это обвинение выглядит совершенно абсурдным, особенно учитывая то, что состава преступления в самой передаче Украине системы ПВО не выявили.

Следовательно, ни оппозиция, ни эксперты не верят в перспективы этого обвинения.

Хотя в 2025 году у Фицо говорили, что уголовные дела против предшественников могут даже привести к запрету основанной Эдуардом Гегером партии "Демократы", лидером которой в настоящее время является Ярослав Надь.

Глава правительства Словакии в последние дни получил двойной удар от прокуратуры.

Помимо отказа прокуратуры в возбуждении уголовного дела за поддержку Украины, генеральный прокурор Марош Жилинка еще и заявил, что правительство Фицо провалило борьбу с коррупцией.

В ответ Роберт Фицо выпустил заявление, обвинив генпрокурора в политизации своих действий.

"Роберт Фицо вынужден подавать ситуацию таким образом, будто генпрокурор перешел на сторону оппозиции и теперь действует соответственно. Однако это выглядит странно, ведь генпрокурор был назначен именно нынешней коалицией. А значит, такие намеки Фицо работают только против него", – отмечает аналитик Словацкой ассоциации внешней политики (SFPA) Александр Дулеба.

По его словам, неспособность наказать членов предыдущего правительства за помощь Украине станет сигналом для пророссийского избирателя.

А учитывая, что этот избиратель уже превратился в ядерный электорат партии Фицо Smer-SD, такое разочарование может иметь немалые электоральные последствия. В том числе – миграцию этого электората к другим пророссийским силам.

Несмотря на то, что 5 февраля Фицо без особых проблем пережил инициированный оппозицией вотум недоверия, а следующие парламентские выборы должны состояться только осенью 2027 года, падение рейтингов и провал на местных выборах может сделать премьера "хромой уткой" уже в этом году.

А нынешние скандалы существенно увеличивают вероятность этого сценария.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Фицо проиграл друзьям Украины: какие последствия будет иметь решение прокуратуры об оружии для ВСУ.