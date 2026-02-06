Мелоні Венсу: в Європи та США спільні цінності

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час зустрічі з американським віцепрезидентом Джей Ді Венсом заявила йому про спільні цінності Європи та Сполучених Штатів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила італійська агенція ANSA.

Мелоні прийняла Венса та держсекретаря США Марко Рубіо в Мілані перед офіційним відкриттям Зимових Олімпійських ігор-2026 в Італії.

Американські топпосадовці прибули до Мілану, щоб взяти участь в церемонії відкриття, а також зустрітися з главою італійського уряду для обговорення низки питань двосторонніх відносин.

"Ми востаннє зустрічалися з віцепрезидентом у Римі на інавгурації Папи Лева XIV, а сьогодні ми знову зустрічаємося на церемонії відкриття Олімпіади. Ці дві події ілюструють систему цінностей, які об’єднують Європу та Сполучені Штати, які об’єднують Захід, що, очевидно, є основою нашої співпраці, нашої дружби та майбутнього, яке ми хочемо будувати разом", – заявила Мелоні на зустрічі з Венсом та Рубіо.

Нагадаємо, перед початком Олімпіади Папа Римський Лев XIV закликав всі країни зупинити бойові дії та дотримуватися олімпійського перемир’я.

Цього тижня до олімпійського перемир’я закликав президент Італії Серджо Маттарелла.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.

В Італії також розгорнулися суперечки навколо можливої присутності співробітників Імміграційної та митної служби США (ICE) під час Олімпійських ігор у Мілані-Кортіні. Це сталося після того, як агенти ICE застрелили двох людей в Міннесоті під час імміграційних рейдів.