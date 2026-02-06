Мелони Вэнсу: у Европы и США общие ценности

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом заявила ему об общих ценностях Европы и Соединенных Штатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило итальянское агентство ANSA.

Мелони приняла Вэнса и госсекретаря США Марко Рубио в Милане перед официальным открытием Зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

Американские топ-чиновники прибыли в Милан, чтобы принять участие в церемонии открытия, а также встретиться с главой итальянского правительства для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений.

"Мы в последний раз встречались с вице-президентом в Риме на инаугурации Папы Льва XIV, а сегодня мы снова встречаемся на церемонии открытия Олимпиады. Эти два события иллюстрируют систему ценностей, которые объединяют Европу и Соединенные Штаты, которые объединяют Запад, что, очевидно, является основой нашего сотрудничества, нашей дружбы и будущего, которое мы хотим строить вместе", – заявила Мелони на встрече с Вэнсом и Рубио.

Напомним, перед началом Олимпиады Папа Римский Лев XIV призвал все страны прекратить боевые действия и соблюдать олимпийское перемирие.

На этой неделе к олимпийскому перемирию призвал президент Италии Серджо Маттарелла.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В Италии также разгорелись споры вокруг возможного присутствия сотрудников Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) во время Олимпийских игр в Милане-Кортине. Это произошло после того, как агенты ICE застрелили двух человек в Миннесоте во время иммиграционных рейдов.