В Польше на территории воинской части упал дрон

В Польше неизвестный беспилотный летательный аппарат упал на территории 1-го батальона воздушной кавалерии в Лежнице-Велькой (Лодзинское воеводство).

Об этом сообщила в социальных сетях польская Военная жандармерия, пишет "Европейская правда".

В заявлении отмечается, что в связи с инцидентом проводится расследование.

"Отдел военной жандармерии в Лодзи проводит расследование в отношении небольшого БПЛА, который 6 февраля этого года упал на территорию 1-го батальона воздушной кавалерии в Лежнице-Велькой, не нанеся никакого ущерба. В настоящее время продолжаются процессуальные действия на месте происшествия", – говорится в сообщении.

В жандармерии также напомнили, что в соответствии с Авиационным правом, выполнение полетов с использованием воздушного объекта, в частности над территориями и объектами военного назначения, является преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Это уже не первый подобный случай в Польше. В частности, СМИ сообщали, что 28 января на территорию воинской части в Пшасныше упал беспилотник, который якобы мог собирать секретную информацию.

Впоследствии стало известно, что объект, упавший на территорию части, по предварительным данным, является игрушечным дроном.