Укр Рус Eng

В Польше на территории воинской части упал дрон

Новости — Пятница, 6 февраля 2026, 16:23 — Ирина Кутелева

В Польше неизвестный беспилотный летательный аппарат упал на территории 1-го батальона воздушной кавалерии в Лежнице-Велькой (Лодзинское воеводство).

Об этом сообщила в социальных сетях польская Военная жандармерия, пишет "Европейская правда".

В заявлении отмечается, что в связи с инцидентом проводится расследование.

"Отдел военной жандармерии в Лодзи проводит расследование в отношении небольшого БПЛА, который 6 февраля этого года упал на территорию 1-го батальона воздушной кавалерии в Лежнице-Велькой, не нанеся никакого ущерба. В настоящее время продолжаются процессуальные действия на месте происшествия", – говорится в сообщении.

В жандармерии также напомнили, что в соответствии с Авиационным правом, выполнение полетов с использованием воздушного объекта, в частности над территориями и объектами военного назначения, является преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Это уже не первый подобный случай в Польше. В частности, СМИ сообщали, что 28 января на территорию воинской части в Пшасныше упал беспилотник, который якобы мог собирать секретную информацию.

Впоследствии стало известно, что объект, упавший на территорию части, по предварительным данным, является игрушечным дроном.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша
Реклама: