У Португалії закликають скасувати другий тур президентських виборів через сильний шторм

У Португалії лідер ультраправої партії Chega Андре Вентура закликав скасувати голосування у другому турі президентських виборів через шторм "Леонардо", який вирує в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Шторм "Леонардо" змусив уряд Португалії продовжити дію надзвичайного стану в 69 муніципалітетах до середини лютого.

Негода забрала життя одного чоловіка в Португалії. Це останній із серії смертоносних штормів, які накрили Португалію та Іспанію в останні тижні, забравши життя кількох людей.

На цьому тлі Вентура заявив, що голосування на президентських виборах слід відкласти на тиждень, оскільки вибори є "питанням рівності між усіма португальцями".

Однак національна виборча комісія заявила, що голосування відбудеться згідно з графіком.

"Надзвичайний стан, погодні попередження або загальні несприятливі обставини самі по собі не є достатньою причиною для відкладення голосування в місті чи регіоні", – зазначили в комісії.

Другий тур президентських виборів у Португалії запланований на неділю, 8 лютого.

Попередній шторм "Крістін", що вирував у Португалії, спричинив загибель людей і завдав велетенських матеріальних збитків – за першими оцінками, на понад 4 млрд євро.

Уряд Португалії виділяє 2,5 млрд євро на відновлення після завданих штормом збитків.

Вже вихідними над Іберійським півостровом чекають шторм "Марта".