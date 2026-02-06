В Португалии призывают отменить второй тур президентских выборов из-за сильного шторма

В Португалии лидер ультраправой партии Chega Андре Вентура призвал отменить голосование во втором туре президентских выборов из-за шторма "Леонардо", который бушует в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Шторм "Леонардо" заставил правительство Португалии продлить действие чрезвычайного положения в 69 муниципалитетах до середины февраля.

Непогода унесла жизнь одного мужчины в Португалии. Это последний из серии смертоносных штормов, которые накрыли Португалию и Испанию в последние недели, унеся жизни нескольких человек.

На этом фоне Вентура заявил, что голосование на президентских выборах следует отложить на неделю, поскольку выборы являются "вопросом равенства между всеми португальцами".

Однако национальная избирательная комиссия заявила, что голосование состоится согласно графику.

"Чрезвычайное положение, погодные предупреждения или общие неблагоприятные обстоятельства сами по себе не являются достаточной причиной для отложения голосования в городе или регионе", – отметили в комиссии.

Второй тур президентских выборов в Португалии запланирован на воскресенье, 8 февраля.

Предыдущий шторм "Кристин", бушевавший в Португалии, привел к гибели людей и нанес огромный материальный ущерб – по первым оценкам, более 4 млрд евро.

Правительство Португалии выделяет 2,5 млрд евро на восстановление после нанесенного штормом ущерба.

Уже в выходные над Иберийским полуостровом ожидают шторм "Марта".