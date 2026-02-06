СМИ: в Омане завершились переговоры США и Ирана

В столице Омана Маскате завершились переговоры представителей США и Ирана по иранской ядерной программе, стороны договорились о дальнейших консультациях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил журналист Axios Барак Равид в сети X.

По данным журналиста, следующий раунд переговоров США и Ирана ожидается в ближайшие дни.

Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди опубликовал фото со встреч с иранским коллегой Аббасом Аракчи и спецпосланником США Стивом Уиткоффом.

Very serious talks mediating between Iran and the US in Muscat today.

It was useful to clarify both Iranian and American thinking and identify areas for possible progress. We aim to reconvene in due course, with the results to be considered carefully in Tehran and Washington. pic.twitter.com/OWctzf2CXA – Badr Albusaidi – بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) February 6, 2026

Глава оманского МИД назвал переговоры "серьезными и полезными". По его словам, стороны рассмотрят результаты консультаций и встретятся еще раз.

Аль-Бусаиди не сообщил конкретики по теме переговоров, но Тегеран неоднократно настаивал, что они должны касаться исключительно ядерной программы Ирана.

Перед началом встречи США призвали своих граждан, находящихся в Иране, немедленно покинуть страну.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи должен быть "обеспокоен" возможностью американских ударов, если переговоры завершатся ничем.

О встрече начали договариваться вскоре после того, как США отправили в регион масштабную флотилию, а президент США Дональд Трамп призвал Тегеран немедленно сесть за стол переговоров по ядерной программе Ирана.

Также стало известно, что Трамп попросил свою команду подготовить варианты быстрых действий против Ирана, которые бы в то же время не переросли в длительную войну на Ближнем Востоке.