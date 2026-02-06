Шмигаль обговорив з міністром енергетики США енергетичну допомогу, якої потребує Україна

Міністр енергетики Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч з міністром енергетики США Крісом Райтом, під час якої йшлося про допомогу, якої Україна потребує після масованих атак РФ по її енергетичному сектору.

Про це Шмигаль розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Український міністр відзначив, що поінформував Райта про останні масштабні атаки Росії на енергетичний сектор України. Він розповів про те, що енергетичні компанії, комунальні підприємства та аварійні служби працюють цілодобово, щоб відновити енергопостачання.

"Нашими ключовими пріоритетами залишаються відновлення, зміцнення стійкості та модернізація енергетичної інфраструктури. Ми обговорили можливість постачання американського СПГ через Вертикальний газовий коридор, що забезпечить постачання газу в Україну та далі до європейських споживачів. Ця ініціатива відкриває значні можливості та створює нові перспективи для бізнесу навіть у воєнний час", – повідомив Шмигаль.

Він додав, що окреслив нагальні потреби України у ремонті та попросив, щоб частина допомоги Україні була спрямована на закупівлю вкрай необхідного енергетичного обладнання. Співпраця з американською стороною продовжується в рамках ініціативи SPARC, спрямованої на посилення, зауважив міністр.

"Україна також прагне поглибити стратегічне співробітництво зі Сполученими Штатами в ядерній галузі. Ми високо цінуємо співпрацю з американськими компаніями та проєкти, що підтримуються Міністерством енергетики США, спрямовані на підвищення безпеки української атомної енергетики", – заявив Шмигаль.

Раніше стало відомо, що Швеція вирішила виділити 100 млн доларів енергетичної підтримки.

Повідомляли також, що Франція виділяє 70 млн євро на підтримку проєктів, які будуть реалізовані в Україні у межах роботи Фонду підтримки критичної інфраструктури.



