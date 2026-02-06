Шмыгаль обсудил с министром энергетики США энергетическую помощь, в которой нуждается Украина

Министр энергетики Денис Шмыгаль провел онлайн-встречу с министром энергетики США Крисом Райтом, во время которой речь шла о помощи, в которой Украина нуждается после массированных атак РФ по ее энергетическому сектору.

Об этом Шмыгаль рассказал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Украинский министр отметил, что проинформировал Райта о последних масштабных атаках России на энергетический сектор Украины. Он рассказал о том, что энергетические компании, коммунальные предприятия и аварийные службы работают круглосуточно, чтобы восстановить энергоснабжение.

"Нашими ключевыми приоритетами остаются восстановление, укрепление устойчивости и модернизация энергетической инфраструктуры. Мы обсудили возможность поставок американского СПГ через Вертикальный газовый коридор, что обеспечит поставки газа в Украину и далее к европейским потребителям. Эта инициатива открывает значительные возможности и создает новые перспективы для бизнеса даже в военное время", – сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что обозначил насущные потребности Украины в ремонте и попросил, чтобы часть помощи Украине была направлена на закупку крайне необходимого энергетического оборудования. Сотрудничество с американской стороной продолжается в рамках инициативы SPARC, направленной на усиление, отметил министр.

"Украина также стремится углубить стратегическое сотрудничество с Соединенными Штатами в ядерной области. Мы высоко ценим сотрудничество с американскими компаниями и проекты, поддерживаемые Министерством энергетики США, направленные на повышение безопасности украинской атомной энергетики", – заявил Шмыгаль.

Ранее стало известно, что Швеция решила выделить 100 млн долларов энергетической поддержки.

Сообщалось также, что Франция выделяет 70 млн евро на поддержку проектов, которые будут реализованы в Украине в рамках работы Фонда поддержки критической инфраструктуры.