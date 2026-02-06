В МЗС РФ похизувались подарунком Лаврову від глави ОБСЄ

В російському Міністерстві закордонних справ розповіли, що чинний глава ОБСЄ і глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс в ході свого візиту до Москви презентував Сергєю Лаврову музичну скриньку, що відтворює композицію Петра Чайковського.

Про це у своїх соцмережах написала речниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда".

За словами Захарової, таким чином візитери хотіли нагадати, що 15 січня 1890 року в Санкт-Петербурзі на сцені Маріїнського театру відбулася прем'єра балету "Спляча красуня".

Вона також навела слова Кассіса, який сказав, вручаючи подарунок: "Щоб пам'ятали, що Росія – це частина Європи".

У відповідь Лавров презентував главі ОБСЄ шкатулку із зображенням Кремля.

"Кремля, навіть намальованого, західні представники налякалися так, що подарунок лише недовго потримали в руках, а з собою взяти побоялися. Довелося їм його відправляти навздогін", – написала Захарова.

Кассіс відвідував Москву 5 лютого, перед тим він приїздив до Києва. У поїздках його супроводжував генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірлиоглу.

В ОБСЄ після візиту Кассіса та Сінірліоглу до України заявили, що представили Києву "інструменти" для підтримки миру після припинення бойових дій.

Згодом Кассіс заявив, що від імені організації представив у двох столицях три групи ідей та тепер очікує на відповідь.